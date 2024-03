कांग्रेस नेता ने कंगना की ये फोटो लगाकर पूछा- क्या भाव चल रहा है मंडी में...? अभिनेत्री ने दिया करारा जवाब

Highlights कंगना ने कथित तौर पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए विवादित संदेश का जवाब दिया अभिनेत्री ने कहा कि हमें महिलाओं के बारे में अनुचित निर्णयों से मुक्त होना चाहिए हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कंगना भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ रही हैं

नई दिल्ली:कंगना रनौत ने कथित तौर पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए विवादित संदेश का जवाब दिया। उन्होंने सोमवार को अपने विचार साझा करते हुए कहा कि हमें महिलाओं के बारे में अनुचित निर्णयों से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के शरीर पर ध्यान न देने और यौनकर्मियों के सामने आने वाली चुनौतियों को अपमान के रूप में न इस्तेमाल करने के महत्व पर प्रकाश डाला। रनौत ने इस बात पर जोर दिया कि हर महिला सम्मान और प्रतिष्ठा की हकदार है।

एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, ''प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। क्वीन में एक भोली-भाली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षस, रज्जो में एक वेश्या से लेकर थलाइवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए, हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे ऊपर, हमें जीवन को चुनौती देने वाली यौनकर्मियों का उपयोग करने से बचना चाहिए या परिस्थितियाँ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में... प्रत्येक महिला अपनी गरिमा की हकदार है..."

रविवार को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत एक वर्ग सोशल मीडिया पर निशाना बना रहा है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस नेताओं और उनके समर्थकों ने किया। इसमें रनौत पर दी गई यौन टिप्पणियों और गालियों की बौछार शामिल है। इसी श्रृंखला में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की अब डिलीट हो चुकी इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने कैप्शन के साथ रनौत की एक तस्वीर पोस्ट की, "क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा?

Dear Supriya ji

In the last 20 years of my career as an artist I have played all kinds of women. From a naive girl in Queen to a seductive spy in Dhaakad, from a goddess in Manikarnika to a demon in Chandramukhi, from a prostitute in Rajjo to a revolutionary leader in Thalaivii.… pic.twitter.com/GJbhJTQAzW