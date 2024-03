"कांग्रेस का मकसद केवल इस देश को तोड़ना है", अमित शाह ने भी कच्चातिवू द्वीप विवाद पर पीएम मोदी की तरह कांग्रेस पर बोला हमला

Highlights इंदिरा सरकार द्वारा कच्चाथीवु द्वीप श्रीलंका को स्वेच्छा से छोड़ा, अमित शाह ने की आलोचना उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कच्चतीवू छोड़ने का कभी कोई पछतावा नहीं हुआ कांग्रेस वाले देश के विभाजन की बात करते हैं, वो हमारी संस्कृति के खिलाफ हैं

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को साल 1974 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा कच्चाथीवु द्वीप श्रीलंका को "स्वेच्छा से छोड़ने" के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस और इंदिरा गांधी दोनों को "इस पर कोई पछतावा नहीं था।"

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार सूचना के अधिकार (आरटीआई) रिपोर्ट में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के 1974 में कच्चातीवू के रणनीतिक द्वीप को श्रीलंका को सौंपने के फैसले का खुलासा होने के बाद अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस का मकसद केवल इस देश को विभाजित करना या तोड़ना है।

उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किये एक पोस्ट में कहा, "कांग्रेस के लिए ताली! उन्होंने स्वेच्छा से कच्चतीवू को छोड़ दिया और उन्हें इसका कोई पछतावा भी नहीं था। कभी कांग्रेस के एक सांसद देश को विभाजित करने के बारे में बोलते हैं और कभी-कभी वे भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बदनाम करते हैं। इससे पता चलता है कि वे भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ हैं। वे केवल हमारे देश को विभाजित करना या तोड़ना चाहते हैं।''

