हिंदू सेना कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बदला बाबर रोड का नाम, चिपकाए 'अयोध्या मार्ग' के स्टिकर..

Highlights दिल्ली की बाबर रोड का नाम बदलकर हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने ये स्टिकर चपकाया इसके लिए हिंदू सेना पिछले कुछ समय से एनडीएमसी से मांग कर रही है इससे पहले ज्ञापन भी हिंदू सेना ने सौंपा था

नई दिल्ली: अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर हिंदू सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को दिल्ली में स्थित बाबर सड़क के नाम को अयोध्या मार्ग बैनर चस्पा करने की कोशिश की है। इस बात को लेकर पिछले कुछ समय से हिंदू सेना नई दिल्ली नगर पालिका परिषद से अनुरोध कर रही है। इसके तहत कार्यकर्ताओं ने लिखित तौर पर अपना ज्ञापन भी एनडीएमसी को भी दिया।

#WATCH | Uttar Pradesh: Lock and Key weighing around 400 kg, made in 6 months arrives at Ayodhya from Aligarh, ahead of the Pran Pratishtha ceremony on 22nd January. pic.twitter.com/Agl4I1nThK — ANI (@ANI) January 20, 2024

लेकिन, ऐसा न हो पाने पर गुस्साए हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या मार्ग पर बैनर चस्पा दिया। हिंदू सेना का कहना है कि यह भारत देश प्रभु श्रीराम, श्रीकृष्ण और श्री वाल्मीकि गुरु रविदास की है। इसके साथ ही उनका मानना है कि श्रीराम मंदिर अभी बन रहा है। इसके साथ ही हिंदू सेना के मुताबिक, जब बाबर ही नहीं रहा है तो दिल्ली में इस तरह के बाबर रोड के नाम का इस्तेमाल करना गलत है।

#WATCH | Sticker of 'Ayodhya Marg' put up by Hindu Sena activists on Babar Road in Delhi has now been removed. pic.twitter.com/Y7eKCHd7Ar — ANI (@ANI) January 20, 2024

प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए हिंदू सेना ने दिल्ली के उत्तरी दिल्ली निगम से बाबर रोड का अयोध्या मार्ग करने का अनुरोध किया था। हिंदू सेना ने यह कदम तब उठाया है जब आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है।

#WATCH | Tamil Nadu: Priests of Sri Ranganathaswamy Temple, in Tiruchirappalli prepare to welcome Prime Minister Narendra Modi ahead of his visit to the temple. pic.twitter.com/FTwUgtKCJ3 — ANI (@ANI) January 20, 2024

वहीं, इसी क्रम में एनडीएमसी अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मांग की है कि बाबर रोड, जो नई दिल्ली स्थित बंगाली मार्केट के रास्ते में पड़ता है। इसके साथ ही हिंदू सेना प्रमुख ने कहा था कि जिहादी बाबर ने भारतीयों को परेशान किया है और उन्हें बलपूर्वक हिंदू का धर्म परिवर्तन कराया है। इसके साथ ही उसने अनगिनत मंदिर को गिराकर उसे मस्जिद में परिवर्तन किया है।

Hindu Sena activists put a sticker of 'Ayodhya Marg' on Babar Road in Delhi. pic.twitter.com/3gTKO5ZqHA — ANI (@ANI) January 20, 2024

