Lok Sabha Elections 6th Phase: '25 मई छुट्टी का नहीं, ड्यूटी का दिन है', एलजी विनय सक्सेना की दिल्ली के वोटरों से अपील

Highlights 25 मई को लोकसभा चुनाव के तहत छठे चरण का मतदान होना है एलजी ने कहा कि कल हम लोकतंत्र का उत्सव मनाने जा रहे हैं सभी मतदान केंद्रों पर वोटरों की सुविधा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है

Lok Sabha Elections 6th Phase: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के वोटरों से एक खास अपील की है। एलजी ने वीडियो जारी कर कहा है कि 25 मई का दिन छुट्टी का दिन नहीं बल्कि ड्यूटी का दिन है। दरअसल, एलजी वीडियो के माध्यम से दिल्ली के वोटरों से मतदान करने के लिए कह रहे थे। मालूम हो कि 25 मई को लोकसभा चुनाव के तहत छठे चरण का मतदान होना है। इसमें दिल्ली की सात लोकसभा सीटों पर भी मतदान होगा।

VIDEO | "My dear people of Delhi, tomorrow we are going to celebrate the festival of democracy. This election is a golden opportunity for you to decide the direction and condition of the country in the coming time, and as an Indian, how do you want to see the country and yourself… pic.twitter.com/bBUCqepyKi