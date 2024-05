टेस्ला ने पिछले दिनों 10 फीसद कर्मियों की थी छंटनी, उनमें से एक ने कहा- 'ऐसा पता चला निष्कासन'

By आकाश चौरसिया | Published: May 1, 2024 11:07 AM

एलन मस्क की कंपनी 'टेस्ला' पिछले कई दिनों से मार्केट में उठापटक में कंपनी को स्थिरता बनाए रखने के लिए कंपनी ने पिछले दिनों में कर्मियों की छंटनी की थी। लेकिन, इस बीच कुछ कर्मचारियों ने अपना अनुभव शेयर किए।