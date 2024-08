बंगाल सीमा पर 1,000 बंगलादेशी हुए एकत्रित, बीएसएफ ने की घुसपैठ की कोशिश नाकाम, तनाव बढ़ा, देखें वीडियो

Highlights केंद्र ने भारत-बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) पर स्थिति की निगरानी के लिए शुक्रवार को पांच सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति का नेतृत्व बीएसएफ, पूर्वी कमान के अतिरिक्त महानिदेशक रवि गांधी करेंगे। समूह बांग्लादेश के लालमोनिरहाट जिले में एक जल निकाय के पास बाड़ से लगभग 400 मीटर की दूरी पर इकट्ठा हुआ था।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के गुवाहाटी फ्रंटियर ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में बांग्लादेश सीमा से भारत में बड़े पैमाने पर प्रवेश के प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। बीएसएफ की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, लगभग 1,000 लोग, कथित तौर पर बांग्लादेशी नागरिक, जिनमें ज्यादातर हिंदू थे, भारत में शरण लेने के लिए सीमा पर पहुंचे।

