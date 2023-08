तेलंगाना: बीजेपी में शामिल हुईं तेलुगु अभिनेत्री जयासुधा, जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में ली सदस्यता

Highlights तेलुगु एक्ट्रेस जयसुधा बीजेपी ने शामिल हो गई है तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी रहे मौजूद पूर्व विधायक रह चुकी हैं जयसुधा

नई दिल्ली: मशहूर तेलुगु अभिनेत्री और पूर्व विधायक जयसुधा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। बुधवार को राजधानी दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में जयसुधा तेलंगाना भाजपा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुईं।

कार्यक्रम में बीजेपी महासचिव और तेलंगाना प्रभारी तरुण चुघ ने उनका पार्टी में स्वागत किया। बीजेपी महासचिव ने इस मौके पर कहा, "जयसुधा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं और कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुई हैं, जो उन्होंने पिछले नौ वर्षों में किया है। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डाजी और पार्टी की ओर से उनका पार्टी में स्वागत कर रहा हूं।"

#WATCH | Delhi: Telugu actor and former MLA, Jayasudha joins BJP in the presence of Telangana BJP President G Kishan Reddy & BJP national general secretary Tarun Chugh. pic.twitter.com/MSLM8tSVWp