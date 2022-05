तेलंगाना: जूते, पानी के बोतल और कुर्सियों से श्रम मंत्री के काफिले पर हुआ हमला, भीड़ ने लगाए 'मल्ला रेड्डी डाउन डाउन' के नारे, जानें पूरा मामला

Highlights तेलंगाना के श्रम मंत्री एम मल्ला रेड्डी पर हमला हुआ है। यह हमला घाटकेसर में भीड़ ने की है। बताया जा रहा है कि मंत्री पर भींड द्वारा जूतें, कुर्सियां और पानी के बोतल फेके गए है।

हैदराबाद:तेलंगाना के श्रम मंत्री एम मल्ला रेड्डी (M Mallareddy) पर भरी सभा में हमला हुआ है। इस दौरान मंत्री भींड ने जूतें, कुर्सियां और पानी के बोतल फेके गए है। यह घटना रविवार की है जब मंत्री मल्ला रेड्डी घाटकेसर में एक गैर-राजनीतिक सामुदायिक मंच में शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि मंत्री ने इस सभा में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की तारीफ की थी जो वहां मौजूद लोगों को पसंद नहीं आई और उन्हें अपना संबोधन बीच में ही रोकना पड़ गया। खबरों के अनुसार, इसके बाद मंत्री पर हमला होने लगा और उन्हें वहां से सभा को बीच में ही छोड़कर जाना पड़ गया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

जानकारी के मुताबिक, श्रम मंत्री एम मल्ला रेड्डी एक गैर-राजनीतिक सामुदायिक मंच 'रेड्डी जागृति' की ओर से आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में जब मंत्री जी ने राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की प्रशंसा की तो यह बात वहां पर मौजूद लोगों को रास नहीं आई और वे इसका विरोध करने लगे। लोगों ने मंत्री के खिलाफ 'मल्ला रेड्डी डाउन डाउन' के नारे भी लगाए और कड़ी आपत्ति जताई। बताया जा रहा है कि मंत्री ने सीएम चंद्रशेखर राव के जनकल्याणकारी योजनाओं का बखान कर रहे थे तभी यह घटना घटी है।

Attack on #Telangana minister #MallaReddy@chmallareddyMLA convoy with chairs and water bottles, during #ReddySimhaGarjana meeting at #Ghatkesar near #Hyderabad. pic.twitter.com/jKNMoaBwOn