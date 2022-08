तेलंगाना: केटीआर ने गृहमंत्री अमित शाह पर कसा 'परिवारवाद' का तंज, कहा, 'एक क्रिकेटर के पिता तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं'

Highlights केटीआर ने गृहमंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा, एक क्रिकेटर के पिता तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं केटीआर ने कहा कि अमित शाह हमें परिवारवाद पर व्याख्यान देकर हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे अमित शाह तेलंगाना को बताएं कि गुजरात सरकार ने बिलकिस के गुनहगारों को क्यों रिहा किया

हैदराबाद: तेलंगाना राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री केटी रामाराव ने देश के गृहमंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि एक क्रिकेटर के पिता तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। राव की यह परोक्ष टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुनुगोड़े की जनसभा सहित राज्य भाजपा द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के संदर्भ में थी।

रामा राव ने आगे कहा कि तेलंगाना आने वाले गणमान्य अतिथि एक सज्जन के लिए अभियान चलाएंगे, जिसका भाई एक सांसद है। केटीआर ने यह बात मुनुगोडे विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा देने वाले राजगोपाल रेड्डी के संबंध में कहीष जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं और जब उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

केटीआर ने अपने ट्वीट में अमित शाह को घेरते हुए कहा, "वो एक ऐसे क्रिकेटर के पिता हैं, जो रैंकों से उपर उठकर अपनी योग्यता के आधार पर बीसीसीआई सचिव बने हैं। आज वो तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं और वह एक ऐसे सज्जन के लिए प्रचार करेंगे, जिनका एक भाई सांसद है और जिनकी पत्नी एमएलसी चुनाव लड़ चुकी हैं और वो परिवारवाद पर व्याख्यान देकर हम लोगों का ज्ञानवर्धन करेंगे।"

