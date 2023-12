Telangana Election Results 2023: तेलंगाना में बीआरएस ने अपनी हार को किया स्वीकार, कांग्रेस को दी जीत की बधाई

Highlights सोशल मीडिया पर पार्टी नेता केटीआर ने कांग्रेस को जनादेश जीतने पर बधाई दी सबसे पुरानी पार्टी 65 सीटों पर आगे बढ़ी और सत्तारूढ़ बीआरएस को केवल 40 सीटों पर पीछे छोड़ दिया एमआईएम को पछाड़ते हुए भाजपा 8 सीटों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बनकर ऊभरी है

हैदराबाद: के.चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति ने रविवार को तेलंगाना विधानसभा चुनावों में हार मान ली है। कांग्रेस ने दिन की शुरुआत में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और शीर्ष पर बनी रही। हैदराबाद में कांग्रेस के 60 से अधिक सीटों पर बढ़त के बाद जश्न शुरू हो गया है।

सोशल मीडिया पर पार्टी नेता केटीआर ने कांग्रेस को जनादेश जीतने पर बधाई दी और उन्हें शुभकामनाएं दीं। सबसे पुरानी पार्टी 65 सीटों पर आगे बढ़ी और सत्तारूढ़ बीआरएस को केवल 40 सीटों पर पीछे छोड़ दिया। भाजपा और एआईएमआईएम क्रमशः 8 और 6 सीटों पर बढ़त के साथ पीछे चल रही हैं। 119 सीटों वाली तेलंगाना विधानसभा में सरकार बनाने के लिए पार्टियों को 60 के जादुई आंकड़े तक पहुंचना होगा।

भारत राष्ट्र समिति के नेता केटी रामा राव ने तेलंगाना में अपनी पार्टी के प्रदर्शन पर निराशा व्यक्त की और कांग्रेस को बधाई दी। केटीआर ने एक्स पर पोस्ट किया, "बीआरएस पार्टी को लगातार दो कार्यकाल के लिए सरकार देने के लिए तेलंगाना के लोगों का आभारी हूं। आज के नतीजे से दुखी नहीं हूं, लेकिन निराश जरूर हूं क्योंकि यह हमारे लिए उम्मीद के मुताबिक नहीं था। लेकिन हम इसे एक सीख के तौर पर लेंगे।" और वापसी करेंगे। जनादेश जीतने पर कांग्रेस पार्टी को बधाई। आपको शुभकामनाएं।''

