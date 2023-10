Telangana Election 2023: बीजेपी ने तेलंगाना के लिए जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, टी राजा समेत इन्हें मिला टिकट; देखें पूरी लिस्ट

Highlights तेलंगाना ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है टी राजा सिंह को फिर से पार्टी ने टिकट दिया है पहली लिस्ट में 52 उम्मीदवारों को मौका मिला है

Telangana Election 2023:तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 के लिए रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। सूची में कुल 52 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में एक बार फिर टी राजा सिंह को टिकट देकर बीजेपी ने अपना दांव खेला है।

टी राजा सिंह को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण निलंबन रद्द कर दिया गया था, को गोशमहल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा गया है। संजय कुमार बंदी करीमनगर निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतरेंगे। राजेंद्र एटीला को दो निर्वाचन क्षेत्रों से मैदान में उतारा गया है, जिनमें हुजूराबाद और गजवेल शामिल हैं।

BJP revokes the suspension of Telangana MLA T Raja Singh.



He was suspended by the party in August last year and he was also booked by the Police for his alleged derogatory comments against Prophet Muhammad. pic.twitter.com/38lPjBmb8H