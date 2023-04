तेलंगाना: खम्मम में बीआरएस कार्यक्रम में पटाखों से सिलेंडर विस्फोट; 2 की मौत, 10 घायल

Highlights तेलंगाना के खम्मम में बीआरएस के कार्यक्रम में सिलेंडर में धमाका कार्यक्रम में पटाखों के कारण सिलेंडर में लगी आग हादसे में दो लोगों की मौत, 10 घायल

खम्मम: तेलंगाना के खम्मम में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के एक कार्यक्रम में बुधवार को पटाखों के कारण सिलेंडरों में धमाका हो गया। धमाके के कारण चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। सिलेंडर धमाके की चपेट में आकर करीब दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और अन्य 10 लोग घायल हो गए।

बताया जा रहा है कि हादसे में घायल लोगों को फौरन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। तेलंगाना पुलिस के अनुसार, यह घटना आज उस वक्त हुई जब बीआरएस नेता सांसद नामा नागेश्वर राव और विधायक नाइक ने कारेपल्ली थाना क्षेत्र के चिमलपडु गांव में आत्मीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।

गौरतलब है कि बीआरएस नेताओं के आने के बाद कुछ समर्थकों ने पटाखे फोड़े और उनमें से कुछ एक झोपड़ी पर गिर पड़े जिससे सिलेंडर में विस्फोट हो गया।

Telangana | Eight people were injured when firecrackers burst by supporters of BRS MP Nama Nageshwar Rao and a party leader during a public event fell on a hut resulting in a cylinder blast in Chimalapadu village of Khammam district today: Police pic.twitter.com/FRjU8vLAbd