Assembly Elections 2023: तेलंगाना में बीआरएस उम्मीदवार और सांसद कोठा प्रभाकर रेड्डी को चुनाव प्रचार के दौरान चाकू मारा गया, आरोपी हिरासत में

Highlights बीआरएस उम्मीदवार और सांसद कोठा प्रभाकर रेड्डी को चुनाव प्रचार के दौरान चाकू मारा गया घटना दौलताबाद मंडल के सुरमपल्ली गांव में हुई प्रभाकर रेड्डी को गजवेल अस्पताल ले जाया गया है

हैदराबाद: मेडक सांसद और आगामी चुनावों के लिए दुब्बाका से बीआरएस उम्मीदवार कोथा प्रभाकर रेड्डी को सोमवार को दौलताबाद मंडल के सुरमपल्ली गांव में उनके चुनाव अभियान के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने पेट में चाकू मार दिया। प्रभाकर रेड्डी को गजवेल अस्पताल ले जाया गया है, जहां से उन्हें हैदराबाद स्थानांतरित किए जाने की संभावना है।

#WATCH | Telangana: BRS MP Kotha Prabhakar Reddy was stabbed in the stomach by an unidentified person during his campaign in Siddipet.



MP Kotha Prabhakar Reddy is safe. The incident took place in Surampally village of the Daulatabad mandal. He has been shifted to Gajwel. The… pic.twitter.com/MI0BvbFxDJ