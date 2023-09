तेलंगाना: भाजपा प्रमुख किशन रेड्डी हैदराबाद पुलिस की हिरासत में, केसीआर सरकार के खिलाफ कर रहे थे भूख हड़ताल

Highlights तेलंगाना भाजपा के प्रमुख जी किशन रेड्डी को हैदराबाद पुलिस ने लिया हिरासत में जी किशन रेड्डी सूबे की केसीआर सरकार के खिलाफ कर रहे थे भूख हड़ताल रेड्डी का आरोप था कि बीआरएस सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल हो गई है

हैदराबाद:तेलंगाना भाजपा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को हैदराबाद पुलिस ने उस समय हिरासत में ले लिया, जब वह राजधानी के इंदिरा पार्क में राज्य की के चंद्रशेखर राव सरकार के खिलाफ 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे थे। जानकारी के अनुसार पुलिस ने न केवल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रेड्डी बल्कि उनके तामाम समर्थक बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया है।

वहं गिरफ्तारी के दौरान जी किशन रेड्डी ने राव सरकार पर आरोप लगाया है कि बीआरएस की सरकार युवाओं पर के साथ किये रोजगार के वादे को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रही है और इसी कारण से वो सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे। मामले में हैदराबाद पुलिस ने सख्ती दिखाई और मौके से रेड्डी को भारी समर्थकों के साथ "गिरफ्तार" कर लिया।

इस संबंध में तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष रेड्डी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा, "केसीआर सरकार द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो रोजगार और युवाओं से किये वादों पर विफल रहने के खिलाफ सरकार का विरोध कर रहे थे।"

Arrested by the KCR govt. - For protesting against the failed promises on employment and youth. #BJPStands4Youth pic.twitter.com/IiOhTK3Lrn

इसके साथ एक्स पर एक अन्य पोस्ट में केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के चंद्रशेखर राव सरकार के "पतन" की कहानी कह रहा है।

रेड्डी ने लिखा, "हमारी गिरफ्तारी आपका पतन है केसीआर गुरु। तेलंगाना के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी है। केसीआर सरकार अपने अत्याचारी शासन और बेरोजगार युवाओं की चिंताओं को दूर करने के लिए उपेक्षा के खिलाफ भाजपा के शांतिपूर्ण विरोध को बाधित नहीं कर सकती।"

Our arrest is your fall KCR garu..



the fight continues - for the rights of the people of Telangana.



KCR govt can't disrupt BJP';s peaceful protest against his tyrannical rule and neglect to address the concerns of unemployed youth.. #BJPStands4Youth@BJP4Telanganapic.twitter.com/xHjXp4ID85