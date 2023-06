दिल्ली एम्स से डॉक्टरों की टीम पहुंची ओडिशा, घायलों का कर रही है इलाज, 100 मरीजों की हालत बेहद गंभीर

Highlights ओडिशा ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या 294 पहुंची। वहीं घायलों की संख्या 1,000 से अधिक है दिल्ली एम्स से डॉक्टरों की एक टीम मय आधुनिक उपकरण के ओडिशा पहुंची केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घायलों को बेहतर उपचार सुविधा देने के लिए लिया महत्वपूर्ण फैसला

दिल्ली: ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुए भीषण ट्रेन हादसे में राहत एवं बचाव कार्य अब भी जारी है। खबरों के अनुसार इस रेल हादसे में मृतकों की संख्या अब तक 294 पहुंच गई है। वहीं घायलों की संख्या 1,000 से अधिक है।

जानकारी के अनुसार कुल घायलों में लगभग 100 से ज्यादा घायलों की हालत बेहद नाजुक है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घायलों को बेहतर उपचार सुविधा देने के लिए दिल्लीएम्स से डॉक्टरों की एक टीम मय आधुनिक उपकरण के ओडिशा भेजा है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार एम्स दिल्ली के चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम 1,000 से अधिक घायलों और 100 गंभीर रोगियों को उपचार प्रदान करने के लिए चिकित्सा उपकरणों के साथ ओडिशा के ट्रेन दुर्घटना स्थल का दौरा करेगी।

A team of medical experts from AIIMS Delhi will also visit Odisha's train accident site along with medical equipment to provide treatment to more than 1,000 injured and 100 critical patients: Sources