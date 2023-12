भारतीय सेना को जल्द ही मिलने वाले हैं 'क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल्स', बनकर तैयार, जानिए खासियत

Highlights भारतीय सेना को जल्द ही मिलने वाले हैं 'क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल्स' पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में सेना की गश्त बढ़ाने में मदद मिलेगी गोलियों, बमों और बारूदी सुरंगों के हमले को झेल सकता है

नई दिल्ली: टाटा एयरोस्पेस एंड डिफेंस के तहत आने वाले टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स (टीएएसएल) ने भारतीय सेना को अपने टाटा क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल्स (क्यूआरएफवी) सौंपने की पूरी तैयारी कर ली है। कंपनी ने इसकी घोषणा एक्स पर की।

Tata Quick Reaction Force Vehicles (QRFV) is ready for dispatch to the Indian Army from the Tata Advanced Systems (TASL) facility in Pune.#TASL#partnertotheIndiaarmy#TataQRFVpic.twitter.com/uyDETQCpPL