भारतीय सेना को मिले अत्याधुनिक बख्तरबंद वाहन, न गोली का असर होगा न ही बारूदी सुरंग का

Highlights सेना को मिले नए आधुनिक बख्तरबंद वाहन टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने खास भारतीय सेना के लिए बनाए क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल से बढ़ेगी सेना की क्षमता

नई दिल्ली: भारतीय सेना की ताकत में जल्द ही बड़ा इजाफा होने वाला है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) ने भारतीय सेना को देश में ही बने उन्नत क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल की डिलिवरी कर दी है। ये जानकारी देते हुए टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने ट्विटर पर लिखा, ‘TASL ने सफलतापूर्वक भारतीय सेना को QRFV डिलिवर किया।’

