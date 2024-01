कौन है मोहम्मद जुबैर, जिन्हें तमिलनाडु सरकार ने दिया कोट्टई अमीर सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार

Highlights मोहम्मद जुबैर कोट्टई अमीर सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार मिला यह पुरस्कार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दिया है हर साल 26 जनवरी पर सरकार प्रदान करती है यह पुरस्कार

Mohammed Zubair: सोशल मीडिया पर विवादों में रहने वाले फैक्ट चेकर वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 26 जनवरी के मौके पर एक खास पुरस्कार से नवाजा गया है। तमिलनाडु सरकार ने जुबैर को जिम्मेदार रिपोर्टिंग और तथ्य-जांच के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के उनके समर्पण के लिए कोट्टई अमीर सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार से सम्मानित किया है।

Tamil Nadu Govt Honours Fact-Checker Mohammed Zubair With Communal Harmony Award. चोर चोर मौसेरे भाई! pic.twitter.com/VxhqorEzxi

सरकार का मानना है कि जुबैर ने सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों से होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कई प्रयास किए। खास तौर पर मार्च 2023 में एक वायरल वीडियो पर उनके तथ्य-जांच कार्य ने अफवाहों को दूर करने और संभावित हिंसा को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें झूठा दावा किया गया था कि तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों पर हमला किया गया था। यहां बताते चले कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है।

Tamil Nadu Government presents fact-checker @zoo_bear with ‘Kottai Ameer Communal Harmony Award’ for the year 2024. pic.twitter.com/NaD7WwLZaG