तमिलनाडु नकली शराब कांड: तीन और गिरफ्तार, 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया जाएगा, सीएम स्टालिन ने की समीक्षा बैठक

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 18, 2023 07:21 AM

बुधवार को सीएम स्टालिन ने अवैध शराब से होने वाली मौतों के संबंध में चेन्नई सचिवालय में एक समीक्षा बैठक की। बुधवार की बैठक में पुलिस विभाग और मद्य निषेध प्रवर्तन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

तस्वीरः ANI

