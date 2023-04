तमिलनाडु: चेन्नई रेलवे स्टेशन के नेमबोर्ड पर हिंदी अक्षरों पर पोती कालिख, पुलिस कर रही आरोपी की तलाश

Highlights चेन्नई फोर्ट रेलवे स्टेशन पर हिंदी से लिखे अक्षरों पर पोती गई कालिख पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया अभी तक आरोपियों को पकड़ा नहीं जा सका है

चेन्नई: तमिलनाडु के चैन्नई फोर्ट रेलवे स्टेशन पर बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां रेलवे स्टेशन के नेम बोर्ड के हिंदी अक्षरों पर कालिख पोते जाने का मामला सामने आया है।

कालिख पोतने की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस फिलहाल काला पेंट पोतने वालों की तलाश में जुटी हुई है।

बताया जा रहा है कि बीते शुक्रवार को अधिकारियों को रेलवे स्टेशन का नेमबोर्ड खराब होने की सूचना मिली थी। अज्ञात लोगों ने नेम बोर्ड पर लिखे अंग्रेजी और तमिल अक्षरों को वैसा ही रहने दिया जबकि हिंदी के अक्षरों पर काला पेंट पोत दिया।

