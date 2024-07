तमिलनाडु: BSP प्रदेश अध्यक्ष की के. आर्मस्ट्रांग की हत्या, घर के बाहर हमलावरों ने घेरा; पुलिस की 10 स्पेशल टीमें कर रही जांच

BSP President Murder: तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के. आर्मस्ट्रांग की उनके घर के बाहर बेरहमी से हत्या कर दी गई। शुक्रवार रात चेन्नई में उनके घर के बाहर कथित तौर पर छह हमलावरों ने घेर कर मर्डर को अंजाम दिया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि तीन बाइकों पर सवार छह संदिग्धों के एक समूह ने उन पर हमला किया। यह अपराध उस समय हुआ जब आर्मस्ट्रांग शाम करीब 7.30 बजे उत्तरी चेन्नई के पेरंबूर में अपने आवास के पास सड़क पर अपने दोस्तों से बात कर रहे थे। उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उनके सिर और गर्दन पर चोटें थीं।

#WATCH | Tamil Nadu: Visuals from outside Rajiv Gandhi General Hospital in Chennai, where the body of Bahujan Samaj Party (BSP) Tamil Nadu president Armstrong has been brought.



He was hacked to death by an unidentified mob of 6 people near his residence in Perambur, Chennai… pic.twitter.com/UxNGJArg6W — ANI (@ANI) July 5, 2024

इस घटना के बाद तमिलनाडु में बीएसपी समर्थकों का गुस्सा प्रशासन और कानून व्यवस्था पर फूट पड़ा है। आर्मस्ट्रांग की हत्या के विरोध में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने चेन्नई में एक सड़क को बंद कर दिया। वह सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

#WATCH | Tamil Nadu: Bahujan Samaj Party (BSP) workers and supporters block a road in Chennai as they protest against the murder of Tamil Nadu BSP president Armstrong



They are demanding immediate arrest of the accused. Armstrong was hacked to death by an unidentified mob of 6… https://t.co/gXaM31gUBLpic.twitter.com/FkMwCbryyY — ANI (@ANI) July 5, 2024

मायावती ने हत्या पर जताया दुख

इस बीच, बसपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट किया, "तमिलनाडु राज्य बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के अध्यक्ष के. आर्मस्ट्रांग की उनके चेन्नई स्थित घर के बाहर जघन्य हत्या बेहद निंदनीय और निंदनीय है। वह पेशे से एक वकील के रूप में जाने जाते थे।" उन्होंने लिखा, "राज्य में मजबूत दलित आवाज, राज्य सरकार को दोषियों को दंडित करना चाहिए।"

Former Uttar Pradesh CM and BSP chief Mayawati tweets, "The gruesome killing of K. Armstrong, Tamil Nadu state Bahujan Samaj Party (BSP) president, outside his Chennai house is highly deplorable and condemnable. An advocate by profession, he was known as a strong Dalit voice in… https://t.co/4278NPD8kipic.twitter.com/ifXEUZf8FE — ANI (@ANI) July 5, 2024

जांच के लिए 10 स्पेशल टीमें गठित

चेन्नई पुलिस ने कहा कि वह मामले की जांच कर रही है और इसके लिए 10 स्पेशल टीमों का गठन किया गया है। चेन्नई नॉर्थ के एडिशनल सीओपी असरा गर्ग ने कहा, "हत्या के मामले में हमने अब तक 8 संदिग्धों को सुरक्षित किया है। यह प्रारंभिक जांच है...हमने दस टीमें बनाई हैं।" हम अपराधियों को सामने लाने का काम कर रहे हैं, इन संदिग्धों से पूछताछ के बाद हम हत्या के पीछे के मकसद का पता लगा पाएंगे...कुछ धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया है।''

अधिकारी ने बताया कि चेन्नई पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और संदिग्धों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। उन्होंने बताया कि पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। चेन्नई पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

अधिकारी ने बताया कि संदिग्धों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। उन्होंने बताया कि पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। हालांकि, बीएसपी की चेन्नई में कोई राजनीतिक उपस्थिति नहीं है, लेकिन वकील एमस्ट्रांग दलितों की जानी-मानी आवाज थे। उन्होंने 2006 में ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के वार्ड पार्षद के रूप में कार्य किया।

#WATCH | Chennai: On murder of Tamil Nadu BSP president Armstrong, Addl COP, Chennai North, Asra Garg says, "In the murder case we have secured 8 suspects so far. This is a preliminary investigation...Ten teams have been formed by us. We are on the job to bring the offenders to… pic.twitter.com/VxdNvh2yUc — ANI (@ANI) July 5, 2024

सत्तारूढ़ पार्टी के विपक्ष और सहयोगियों ने हत्या पर दुख व्यक्त किया

भाजपा के राज्य अध्यक्ष के अन्नामलाई ने एक्स पर पोस्ट किया, "हिंसा और क्रूरता का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है, लेकिन डीएमके शासन के तहत पिछले 3 वर्षों में तमिलनाडु में यह एक आदर्श बन गया है।" सत्तारूढ़ डीएमके सहयोगी विदुथलाई चिरुथैगल काची (वीसीके- पूर्व में भारत के दलित पैंथर्स) के सांसद डी रविकुमार ने कहा, "तमिलनाडु सरकार को हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और दंडित करने के लिए कदम उठाने चाहिए।"

एआईएडीएमके महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी ने कहा, "मैं डीएमके सरकार की कड़ी निंदा करता हूं जिसने कानून और व्यवस्था को इतने बुरे स्तर पर पहुंचा दिया है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के राज्य अध्यक्ष की हत्या की जा सकती है और पुलिस, सरकार या कानून के डर के बिना अपराध किए जा सकते हैं।"

