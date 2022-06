Tailor Murder: मृत कन्हैया लाल का पार्थव शरीर पहुंचा उसके घर, परिवार वालों में मातम का माहौल, लोगों की लगी भारी भीड़, देखें वीडियो

Highlights मृत कन्हैया लाल का पार्थव शरीर आज उसके घर पहुंच गया है। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। कन्हैया लाल के परिवार में मातम का माहौल है।

जयपुर: उदयपुर टेलर हत्या मामले में जिस कन्हैया लाल की हत्या मंगलवार को हुई है, आज उसका पार्थव शरीर उसके घर पहुंचा है। इस दौरान उसके पार्थव शरीर के पास लोगों की भीड़ लगी है। शहर में धारा 144 लगने के बावजूद काफी संख्या में लोगों को देखा गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा एक वीडियो में यह देखा गया है कि उसके परिजन रो रहे है और कुछ लोग फूल माला लिए हुए उसके पार्थव शरीर के पास खड़े है। पास में कुछ महिलाओं की भी आवाज आ रही है जो कन्हैया लाल के परिवार वालों को जो लोग रो रहे है, उन्हें समझा रहे है और कह रहे है कि आप लोग शान्ति रेखें।

#WATCH | Rajasthan: Mortal remains of Kanhaiya Lal, who was killed yesterday by two men in Udaipur's Maldas street area, reach his native place in Udaipur pic.twitter.com/O7YYph9YK6