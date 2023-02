'स्वरा भास्कर की शादी कानूनी रूप से वैध लेकिन गैर-इस्लामिक', इस्लामिक विद्वान के ट्वीट से छिड़ा विवाद

Highlights इस्लामिक विद्वान ने स्वरा भास्कर की शादी को बताया गैर-इस्लामिक यासिर नदीम अल वाजिदी ने कहा- ये सार्वजनिक रूप से किया गया गुनाह अमेरिका के शिकागो में रहते हैं यासिर नदीम अल वाजिदी

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने 16 फरवरी को समाजवादी पार्टी के फहाद अहमद के साथ शादी की जानकारी दी थी। स्वरा और फहाद ने कोर्ट मैरिज किया और दोनों की शादी की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई।

अब स्वरा और फहाद की शादी पर अमेरिका के शिकागो में रहने वाले इस्लामिक विद्वान यासिर नदीम अल वाजिदी ने कुछ ऐसा कहा है जिससे विवाद हो गया है। दरअसल यासिर नदीम ने दोनों की शादी को कानूनी रूप से वैध लेकिन गैर इस्लामिक बताया है। यासिर नदीम ने ट्वीट किया, "यदि स्वरा भास्कर मुस्लिम नहीं हैं और उनके पति मुस्लिम हैं तो यह विवाह इस्लामी रूप से मान्य नहीं है। अल्लाह कहता है कि बहुदेववादी महिलाओं से तब तक विवाह न करें जब तक वे इस्लाम में विश्वास न करें। यदि वह केवल विवाह के लिए इस्लाम स्वीकार करती है तो भी यह अल्लाह द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।"

The legal, but unIslamic, marriage of #swarabhaskar is an occasion for us to remind our fellow Muslims to stop normalizing what has been forbidden by Him. The Quran is clear, it is not permissible for a Muslim man to marry an idol worshiping woman. #FreeChoice is not so free.

यासिर नदीम अल वाजिदी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजे सायमा ने स्वरा-फहाद की शादी का बचाव किया और यासिर नदीम की राय पर सवाल उठाया। आरजे सायमा ने लिखा, "कुरान का आपका उद्धरण ठीक था लेकिन आपने एक अवांछित सलाह दी। क्या स्वरा या फहाद ने आपसे पूछा था? अपनी राय थोपना बंद करना चाहिए और लोगों को उनके हिसाब से रहने देना चाहिए। अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा।"

Your citing of the Quran was accurate but you gave an unsolicited advice. Did Swara or Fahad ask you? We need to stop imposing and let people be. Allah won’t ask you. ‘Neeyat’ is a pillar of Islam and yours appear questionable. This is disservice to Islam. I hope you realise it. https://t.co/9Roedw7iF7