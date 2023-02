स्वरा-फहाद की शादीः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दी जाएगी 'दावत', एएमयू के पूर्व उपाध्यक्ष ने कही यह बात

Highlights एएमयू के पूर्व उपाध्यक्ष फजल हसन ने कहा, हम एएमयू परिसर में 'दावत' की योजना बना रहे हैं। फजल ने कहा कि करीब 50-100 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि फजल के मुताबिक कुछ लोग इस दावत का विरोध भी कर रहे हैं।

अलीगढ़ः फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर और सपा नेता फहाद अहमद की शादी की दावत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्याल (एएमयू) में देने की योजना बनाई जा रही है। जिसमें करीब 50 से 100 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। गौरतलब है कि 16 फरवरी को स्वरा भास्कर और सपा नेता फहाद ने कोर्ट मैरिज कर ली।

एएमयू के पूर्व उपाध्यक्ष फजल हसन ने कहा कि हम स्वरा भास्कर और सपा नेता फहाद अहमद के लिए एएमयू परिसर में 'दावत' की योजना बना रहे हैं। करीब 50-100 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। फजल हसन ने कहा कि यह उनका निजी जीवन है; कम से कम हम अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। बकौल फजल- विश्वविद्यालय किसी के लिए बंद नहीं होगा।

Aligarh,UP| We are planning a ‘Dawat’ reception on AMU campus for Swara Bhaskar & Fahad Ahmed. Around 50-100 people are expected. It is their personal life; least we can do is give our blessings.The University will not be closed for anyone: Fazal Hasan, Former Vice president, AMU pic.twitter.com/mjFjzxpY7e