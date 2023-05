'बंगाल में यूक्रेन से भी बदतर स्थिति': राज्य में लगातार हो रहे विस्फोटों को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर साधा निशाना

Highlights भाजपा नेता का बयान राज्य में अवैध पटाखों से जुड़े एक और विस्फोट की खबर के बाद आया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की हालत यूक्रेन से भी खराब है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में विस्फोटों की संख्या बंगाल की तुलना में कम है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार पर तीखा हमला करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य की स्थिति यूक्रेन से भी बदतर है। भाजपा नेता का बयान राज्य में अवैध पटाखों से जुड़े एक और विस्फोट की खबर के बाद आया है।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अधिकारी ने कहा, "पश्चिम बंगाल की हालत यूक्रेन से भी खराब है। यूक्रेन में विस्फोटों की संख्या बंगाल की तुलना में कम है। वहां भी स्थिति थोड़ी शांत हो गई है, लेकिन बंगाल में विस्फोट हो रहे हैं।"

इसके अलावा अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 26 मई को सुनवाई पर टिप्पणी करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने पूछा, "कानून सबके लिए बराबर है, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शारदा चिटफंड घोटाले में ममता बनर्जी और कोयला और गाय तस्करी मामले में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को क्यों छोड़ दिया है?"

आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत पर भरोसा जताते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "पीएम नरेंद्र मोदी 400 सीटों को पार करेंगे।" केवल सात दिनों के अंतराल में तीन विस्फोटों ने पश्चिम बंगाल को दहला दिया, जिसमें से एक सोमवार को बताया गया।

बीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता के घर में कथित तौर पर हुए हालिया विस्फोट में हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन रविवार को दक्षिण 24 परगना जिले में एक अवैध पटाखा कारखाने में हुए विस्फोट में एक परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। पुलिस ने पीटीआई को यह जानकारी दी।

तीनों मृतकों की पहचान 65 वर्षीय जमुना दास, उनकी बेटी पंपा घाटी और उनकी 10 वर्षीय पोती जयश्री के रूप में हुई है। हालांकि, विस्फोट में घायलों की संख्या के बारे में नहीं बताया गया है। पहले विस्फोट में 16 मई को पुरबा मेदिनीपुर जिले में एक अन्य अवैध पटाखा कारखाने में 12 लोगों की मौत हो गई थी।

#WATCH | "The condition of West Bengal is worse than that of Ukraine. There is not as much explosion happening in Ukraine as it is happening in Bengal," said West Bengal LoP and BJP leader Suvendu Adhikari (22.05) pic.twitter.com/VzQHLIS1vu