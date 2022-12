जम्मू में सिधरा पुल के पास संदिग्ध विस्फोट, पूरे इलाके की घेराबंदी की गई, पुलिस ने जताई ये आशंका

Highlights मामले की पुष्टि के लिए मौके पर सघन तलाशी ली जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है बताया जा रहा है कि विस्फोट की आवाज काफी तेज थी।

जम्मू : पुलिस ने कहा कि जम्मू में सिधरा पुल चेकिंग पॉइंट के पास मंगलवार शाम एक संदिग्ध विस्फोट की सूचना मिली। पुलिस टीम मामले की तस्दीक करने के लिए मौके पर सघन तलाशी ले रही है।

जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) चंदन कोहली ने कहा मंगलवार देर शाम सिदरा पुल चेकिंग प्वाइंट के पास धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। मामले की पुष्टि के लिए मौके पर सघन तलाशी ली जा रही है। किसी भी अन्य विवरण को तदनुसार साझा किया जाएगा।

J&K | A blast-like sound was heard near the Sidhra bridge checking point in Jammu late in the evening. Search operation is being carried out at the spot to verify the matter: Chandan Kohli, SSP Jammu (06.12)