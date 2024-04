Sushil Kumar Modi Cancer: 6 महीने से कैंसर से संघर्ष कर रहे हैं 'मोदी', लोकसभा चुनाव में कुछ कर नहीं पाऊंगा

Highlights कैंसर से जूझ रहे हैं सुशील मोदी एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी लोकसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे

Sushil Kumar Modi Cancer: बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दिया है। सुशील ने लिखा कि मैं पिछले 6 माह से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं । अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है । लोकसभा चुनाव में कुछ कर नहीं पाऊंगा। पीएम को सब कुछ बता दिया है। देश, बिहार और पार्टी का सदा आभार और सदैव समर्पित।

Wishing you a speedy and full recovery, Sir 🙏🏻

यहां जानकारी के लिए बताते चले कि सुशील कुमार मोदी बिहार में बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक रहे हैं। वह नीतीश-बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार में बतौर डिप्टी सीएम के पद पर रहे। चूंकि, लोकसभा चुनाव नजदीक है और उनकी उपयोगिता को देखते हुए उन्हें बीजेपी ने चुनाव घोषणा-पत्र समिति में बिहार से सदस्य भी बनाया था। बीजेपी ने 30 मार्च को 27 लोगों की एक लिस्ट जारी की थी।

Wishing you a speedy recovery and a swift return to good health! Get well soon!