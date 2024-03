Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई की याचिका खारिज की, कहा- '15 मार्च तक वेबसाइट पर डेटा डालें'

Highlights 4 मार्च को एसबीआई ने शीर्ष अदालत से समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने के लिए कहा था तर्क दिया कि 12 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 तक जानकारी इकट्ठा करने में समय लगेगा चूंकि चुनावी बांड की जानकारी गुप्त रखी जाती है, आज SC का आदेश SBI के लिए बड़ा झटका

Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका खारिज करते हुए कहा कि 15 मार्च को शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर पूरा डेटा अपलोड कर दें। इसके अलावा ये भी कहा कि कल यानी मंगलवार तक बॉन्ड जानकारी चुनाव आयोग को साझा करें। एसबीआई की ओर से मांगे जा रहे समय पर SC ने साफ इनकार करते हुए अपना फैसला सुना दिया।

कोर्ट ने SBI से 12 मार्च को कामकाजी समय समाप्त होने तक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने को कहा है। SBI की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बैंक को चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। साल्वे का कहना है कि एसबीआई की समस्या यह है कि पूरी प्रक्रिया को उलटना पड़ेगा। एसओपी (मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया) ने सुनिश्चित किया था कि कोर बैंकिंग सिस्टम और बांड नंबर में खरीदार का कोई नाम नहीं हो।

कोर्ट ने एसबीआई को अवमानना ​​की चेतावनी दी और कहा यदि यह कल कारोबार दिन की समाप्ति तक यह डेटा जारी करने में विफल रहता है तो कार्यवाई की जाएगी। कोर्ट ने 23 फीसदी बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को अनुपालन के बाद एक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

दूसरी ओर याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने बताया, "सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा और एसबीआई को कल तक सभी दस्तावेज जमा करने के कड़े निर्देश दिए। यह बहुत अच्छा फैसला है, मैं इसका स्वागत करती हूं"।

इससे पहले बीते 4 मार्च को एसबीआई ने शीर्ष अदालत से समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने के लिए कहा था और उसने तर्क दिया था कि 12 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 तक जानकारी इकट्ठा करने में समय लगेगा और चूंकि चुनावी बांड की जानकारी गुप्त रखी जाती है।

इस कारण से मामले की जानकारी जुटाने में जटिलताएं आ रही हैं। बैंत के अनुसार 2019 से 2024 तक अलग-अलग राजनीतिक दलों को चंदा देने में कुल 22,217 चुनावी बांडों का उपयोग किया गया है। वहीं, एडीआर की याचिका में आरोप लगाया गया है कि एसबीआई ने 6 मार्च तक चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को किए गए योगदान का विवरण चुनाव आयोग को सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की "जानबूझकर" अवहेलना की है।

