मासिक धर्म अवकाश के अनुरोध वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का विचार करने से इनकार, कही ये बात

Highlights शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत दायरे में आता है। पीठ ने कहा कि निर्णय लेने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को एक अभ्यावेदन भेजा जा सकता है। याचिका में मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 की धारा 14 के अनुपालन के लिए केंद्र और सभी राज्यों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर विचार करने से परहेज किया, जिसमें सभी राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वो छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को उनके कार्यस्थलों पर मासिक धर्म से होने वाली पीड़ा के मद्देनजर अवकाश के प्रावधान वाले नियम बनाएं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि न केवल यह मामला एक नीतिगत निर्णय के दायरे में है, बल्कि इस तरह का एक निर्देश संभावित कर्मचारियों को नौकरियों के लिए महिलाओं को काम पर रखने से रोक सकता है। पीठ ने कहा, "नीतिगत विचारों को ध्यान में रखते हुए, यह उचित होगा कि याचिकाकर्ता महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संपर्क करे। तद्नुसार याचिका का निस्तारण किया जाता है।"

