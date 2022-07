Vijay Mallya: विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में सुनाई चार महीने की सजा, जानिए कितने का लगा जुर्माना

Highlights कोर्ट ने माल्या को चार सप्ताह के भीतर ब्याज के साथ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर वापस जमा करने को कहा। इसके साथ ही अगर वह ऐसा करने में विफल रहता है तो इससे संपत्तियों की कुर्की हो जाएगी।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोर्ट की अवमानना ​​के मामले में विजय माल्या को चार महीने की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने उन पर 2,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को चार सप्ताह के भीतर ब्याज के साथ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर वापस जमा करने को कहा और अगर वह ऐसा करने में विफल रहता है तो इससे संपत्तियों की कुर्की हो जाएगी।

साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर करने के बारे में अदालत से जानकारी वापस लेने के लिए अदालत की अवमानना ​​​​का दोषी ठहराया था। साथ ही उन्हें कई बैंकों की बकाया राशि जो 6,200 करोड़ रुपए से अधिक है, वापस करने का आदेश दिया गया था और ब्रिटिश स्पिरिट निर्माता डियाजियो से 40 मिलियन डॉलर के भुगतान का खुलासा करने में विफल रहने के लिए अवमानना ​​के लिए मुकदमा दायर किया गया था।

In 2017, Supreme Court had held Mallya guilty of contempt of court for withholding information from the court about transferring USD 40 million to his children in violation of the court's order