अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कल आएगा फैसला, शराब घोटाला मामले में दिल्ली HC को चुनौती

Highlights अरविंद केजरीवाल पर SC का फैसला दिल्ली हाईकोर्ट को चुनौती शराब घोटाला मामला में सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्टदिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल मामले में बेल और सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर कल अपना फैसला सुनाएगी। मुख्यमंत्री ने याचिका दायर कर शराब घोटाला मामले में बेल की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायलय के फैसले को चुनौती देते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी की भ्रष्टाचार वाले मामले में गिरफ्तारी को बरकरार रखने को लेकर इसे दायर किया था।

Delhi excise policy: SC to deliver verdict on Kejriwal's pleas for bail, arrest on September 13



