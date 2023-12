Sukhdev Singh Gogamedi Murder Case: गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में राजस्थान में कई जगह भीषण प्रदर्शन, एसआईटी गठित, दोनों शूटरों की पहचान, जानें अब तक अपडेट

Highlights गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। बाजार बंद कराने के लिए दूसरे हिस्सों में कूच किया।

Sukhdev Singh Gogamedi Murder Case: श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में बुधवार को राजस्थान में कई जगह प्रदर्शन हुए। फिलहाल कहीं से हिंसा की कोई खबर नहीं है। पुलिस के अनुसार, हत्याकांड की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया गया है।

हमलावरों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। राजपूत समुदाय के लोगों ने जयपुर के खातीपुरा इलाके में प्रदर्शन किया, जहां से उन्होंने बाजार बंद कराने के लिए दूसरे हिस्सों में कूच किया।

Sukhdev Singh Gogamedi, the national president of Rashtriya Rajput Karni Sena murder | DGP Umesh Mishra constitutes an SIT for investigation into the case. Two accused - Rohit Rathore Makrana and Nitin Fauji - have been identified by Police. A reward of Rs 5 Lakhs each leading to… https://t.co/WZH2y58BRr — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) December 6, 2023

गोगामेड़ी समर्थकों ने हत्या के विरोध में जयपुर बंद की घोषणा की है। इस कारण सभी बाजार बंद रहे व सड़कों पर यातायात कम रहा। राजधानी जयपुर में कई स्कूलों में एहतियातन छुट्टी घोषित कर दी गई। राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) उमेश मिश्रा ने गोगामेड़ी हत्याकांड की सघन जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी- अपराध) दिनेश एमएन की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, डीजीपी ने बताया कि गोगामेड़ी हत्याकांड के दोनों अभियुक्तों की पहचान हो गई है और पुलिस ने तलाशी अभियान भी चलाया है।

जयपुर के पुलिस आयुक्त बीजू जार्ज जोसेफ ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि मंगलवार को गोगामेड़ी और खुद अपने साथ आए नवीन सिंह शेखावत की गोली मारकर हत्या करने वाले दो हमलावरों पहचान कर ली गई है और उनकी तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा, ‘‘एक आरोपी हरियाणा का है और दूसरा राजस्थान का है।’

गोगामेड़ी की मंगलवार को यहां श्यामनगर में उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने अपने साथ आए नवीन सिंह शेखावत की भी गोली मारकर हत्या कर दी। जोसेफ ने बताया कि दोनों आरोपी गोगामेड़ी के परिचित नवीन सिंह के माध्यम से गोगामेड़ी के घर तक पहुंचे थे।

उनके अनुसार, यह जांच का विषय है कि कपड़े की दुकान चलाने वाले शेखावत को दोनों हमलावरों के इरादों की जानकारी थी या नहीं। इस हत्याकांड के विरोध में राजपूत समाज ने बुधवार को जयपुर बंद की घोषणा की। श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने गोगामेड़ी को सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए पुलिस महानिदेशक को हटाने की मांग की।

उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘पंजाब पुलिस से सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी लेकिन राजस्थान पुलिस ने उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की। यह साफ तौर पर पुलिस की विफलता है। पुलिस महानिदेशक को हटाया जाना चाहिए, लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।’’

मकराना ने कहा कि आरोपियों को नहीं पकड़े जाने पर राजपूत समाज में भारी आक्रोश है और वे देशभर में विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि इस घटना से न केवल राजपूत समाज, बल्कि 'सर्व समाज' आक्रोशित है। कुछ लोगों ने जयपुर में खातीपुरा सड़क को जाम कर दिया।

बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग जयपुर के मानसरोवर इलाके में मेट्रो मास अस्पताल के बाहर बैठे हैं जहां गोगामेड़ी का शव रखा गया है। जोधपुर व उदयपुर से भी प्रदर्शन की खबरें हैं लेकिन कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। समाज के लोगों और करणी सेना के कार्यकर्ताओं जयपुर के बाजार बंद करवा दिए।

इस आंदोलन का असर कई और शहरों में भी देखने को मिला। आंदोलन को देखते हुए आम लोग यात्रा करने से बचे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर हत्या की जिम्मेदारी ली है। गोगामेड़ी के समर्थकों ने मारे गए नेता के परिवार के लिए 11 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है।

सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के मद्देनजर राज्यपाल मिश्र ने बुधवार को पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की विशेष बैठक ली। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। राजभवन के प्रवक्ता ने बताया कि मिश्र ने बुधवार को राज्य की मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और जयपुर के पुलिस आयुक्त को राजभवन बुलाकर राज्य की कानून एवं शांति व्यवस्था की विशेष समीक्षा की।

मिश्र ने कहा कि राज्य में शूटरों द्वारा दिन दहाड़े हत्या गंभीर मामला है। उन्होंने इस संगठित अपराध से उपजे हालात पर निरंतर निगरानी रखे जाने की हिदायत दी। विशेष रूप से उन्होंने अपराधियों को पकड़ने के लिए पुख्ता कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून एवं शांति व्यवस्था किसी भी स्तर पर नहीं बिगड़े, इसके लिए पुलिस और प्रशासन सभी स्तरों पर प्रभावी कदम उठाए।

