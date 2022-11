LG को लिखे नए पत्र में सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल पर लगाया एक और आरोप, कहा- मेरा कोई भी मुद्दा गलत साबित हुआ तो फांसी के लिए तैयार हूं

Highlights सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि आप नेता सत्येंद्र जैन ने उनसे गोवा और पंजाब चुनाव के लिए पार्टी को पैसे देने के लिए कहा।

नई दिल्ली: जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक और आरोप लगाया है। चंद्रशेखर ने एक अन्य पत्र जारी करते हुए आरोप लगाया कि अगर उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के समक्ष जो भी मुद्दा उठाया है, उनमें से कोई भी गलत साबित होता है तो वह फांसी पर लटकाए जाने के लिए तैयार हैं।

अपने पत्र में सुकेश ने कहा, "(दिल्ली के सीएम) केजरीवाल जी, अगर दिल्ली के उपराज्यपाल के समक्ष मेरा कोई भी मुद्दा गलत साबित होता है, जैसा कि आपने और आपके सहयोगियों ने कहा, मैं फांसी के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर शिकायत सही साबित होती है, तो आप इस्तीफा दे देंगे और अच्छे के लिए राजनीति से संन्यास ले लेंगे।" सुकेश चंद्रशेखर के वकील की ओर से दिए गए पत्र में ये बात कही गई है।

(Delhi CM) Kejriwal Ji, if any of my raised issues to Delhi LG turn out to be wrong as you & your associates said, I'm ready to be hanged. But if the complaint is proven true, you'll resign & retire from politics for good, reads Sukesh Chandrashekhar's letter given by his lawyer pic.twitter.com/RXPdYRwGQg