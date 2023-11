सुब्रमण्यम स्वामी का केंद्र पर कटाक्ष, बोले- "बेरोजगारी को लेकर गलत आंकड़ें आईएमएफ को शेयर किए"

Highlights सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है बीजेपी नेता के मुताबिक सरकार ने आईएमएफ से गलत आंकड़ें शेयर किए हैं "ऐसा लगता है, आईएमएफ आधिकारिक तौर पर ये आंकड़ें अपनी ओर से दे रहा है"- सुब्रमण्यम

नई दिल्ली: सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर कहा कि पिछले 10 वर्षों में 5 फीसदी से बढ़कर 8 फीसदी बेरोजगारी का स्तर बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आईएमएफ को गलत आंकड़ें दिए, जिसके कारण ऐसा लगता है कि यह आईएमएफ द्वारा आधिकारिक तौर पर देश भर से इकट्ठा किए गए हो।

फोर्ब्स के अुसार, प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल के दौरान देश में बेरोजगारी दर 5.3 से बढ़कर 8.4 फीसदी जा पहुंची है। बेरोजगारी देश में बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के साथ आर्थिक स्थिति पर संतुलन रखने में रोजगार एक अहम हिस्सा होता है। बेरोजगारी दर में उतार-चढ़ाव का देश की वृद्धि और विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में ये जानना जरुरी है कि बेरोजगारी की दर क्या है?

2023 (अक्टूबर) में 10.05 % बेरोजगारी दर- फोर्ब्स

फोब्र्स के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में भारत के पिछले 15 सालों के बेरोजगारी के आंकड़े हैं। इसमें 2023 में 10.05 फीसदी अक्टूबर में बेरोजगारी दर रही, 7.33 फीसदी बेरोजगारी दर 2022 में, 5.98 बेरोजगारी दर साल 2021 में, 2020 में 8 फीसदी बेरोजगारी दर और साल 2019 में 5.27 फीसदी के साथ बेरोजगारी दर रही है।

Unemployment rate in India (2008 to 2023): Current rate, historical trends and more https://t.co/DH0uEy8UBp