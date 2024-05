तेलंगाना में तेज हवा और बारिश का कहर, 12 की मौत, कई जिले अभी भी प्रभावित

Highlights तेलंगाना में कई जिलों में तेज हवा और भारी बारिश के होने से 12 लोगों की मृत्यु की खबर है हालांकि, इसके कारण जानमाल का काफी नुकसान हुआ मृतकों की पहचान खेत के मालिक बेले मल्लेश (38) और उनकी बेटी अनुषा (10) के रूप में हुई

हैदराबाद: तेलंगाना में कई जिलों में तेज हवा और भारी बारिश के होने से 12 लोगों की मृत्यु की खबर सामने आ रही है। इसमें 4 व्यक्तियों में से एक 10 वर्शीय लड़की है, इनकी मौत मौके पर ही नगरकुर्नूल जिले के तंदूर में एक निर्माणाधीन डेयरी फार्म की दीवार गिरने से हो गई।

मृतकों की पहचान खेत के मालिक बेले मल्लेश (38) और उनकी बेटी अनुषा (10) और दो श्रमिकों, एस रामुलु (35) और उनकी पत्नी चेन्नम्मा (34) के रूप में की गई। मल्लेश की पत्नी पर्वतम्मा और कर्मचारी राजू, चिन्ना नागुलु और कुमुरैय्या घायल हो गए। चिन्ना नागुलु की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें हैदराबाद के एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। बाकी तीन को नागरकुंरूल सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

रविवार को हैदराबाद में बूंदाबांदी के बाद हफीजपेट के साईं नगर में एक तीन वर्षीय लड़के और एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। जब वह अपने घर में सो रहा था तो बगल के घर की बालकनी की छत उसके ऊपर गिरने से उसकी मौत हो गई।

इसी क्षेत्र में दूसरे हुए हादसे में एक 45 वर्षीय राशिद नाम के व्यक्ति को कई चोटें पहुंची, क्योंकि उसके ऊपर इंटे गिर गए, जब वह जा रहा था। हालांकि, उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई।

