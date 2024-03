Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई का हलफनामा, कहा, 'सभी जानकारियां दी गई'

Electoral Bonds: एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में बैंक के चेयरमैन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 18 मार्च के आदेश के मुताबिक़ बॉन्ड के खरीदने वाले, बॉन्ड के नंबर, जिस पार्टी ने इन कैश कराया है उसका नाम, कितने का बॉन्ड था, ये सब सूचना चुनाव आयोग को सौंप दिया गया है।

Electoral Bonds: State Bank of India (SBI) Chairman files compliance affidavit in Supreme Court saying that all details of Electoral Bonds, including the alphanumeric numbers, have been disclosed to the Election Commission.



