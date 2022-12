सत्ता के खिलाफ खड़ा होना भी लोकतांत्रिक है, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद बोले कुणाल कामरा, भाजपा ने कसा तंज

Highlights कुणाल कामरा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर राहुल गांधी के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है। भारत जोड़ो यात्रा के साथ एक सप्ताह बिताने के बाद मुझे लगता है कि लोग यात्रा करने से कतरा रहे हैंः कुणाल

स्टैंड-अप कॉमिक कुणाल कामरा बुधवार को राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। कुणाल कामरा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर राहुल गांधी के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है।

कुणाल कामरा ने लिखा- ''भारत जोड़ो यात्रा के साथ एक सप्ताह बिताने के बाद मुझे लगता है कि लोग यात्रा करने से कतरा रहे हैं और तटस्थ रहने की कोशिश कर रहे हैं। यह तटस्थता नहीं है जो आपको घेरे में रखे हुए है, इसका डर। सत्ता के खिलाफ खड़ा होना भी लोकतांत्रिक है, जैसे 2014 से पहले हुआ करता था।''

After spending a week with the Bharat Jodo Yatra I think people shying away from walking the yatra & trying to be neutral. It’s not neutrality thats keeping you on the fence; its fear. Standing up against power is also democratic,

like it use to be before 2014.