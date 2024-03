Spinal Muscular Atrophy: '17 करोड़ रुपये में मिलेगी नई जिंदगी', 21 माह के हृदयांश के लिए सब इंस्पेक्टर की भावुक अपील

Highlights हृदयांश गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) से पीड़ित है हृदयांश को बचाने के लिए फंड इकट्ठा करने का अभियान शुरू हृदयांश के पिता ने की अपील बेटे को बचाने के लिए मदद करें

Spinal Muscular Atrophy: राजस्थान के धौलपुर में तैनात पुलिस सब इंस्पेक्टर नरेश शर्मा का 21 माह का बेटा हृदयांश गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) से पीड़ित है। इस बीमारी का एकमात्र इलाज एक इंजेक्शन (जोलजेस्मा ) है। जिसकी कीमत लगभग 17.5 करोड़ रुपये है। हृदयांश को बचाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर फंड इकट्ठा करने का अभियान शुरू किया है।

#WATCH | Jaipur, Rajasthan: Police Sub Inspector Naresh Sharma has started a campaign to save the life of his 21-month-old son Hridayansh, who is suffering from a serious disease Spinal Muscular Atrophy (SMA). The only treatment for this disease is an injection (Zolgensma… pic.twitter.com/9arANCLoXi

अपने बेटे की जान बचाने के लिए सब इंस्पेक्टर नरेश शर्मा ने कहा कि हमारे बेटे ने 8 महीने का होने के बाद भी रेंगना शुरू नहीं किया। इसलिए हम उसे जयपुर के एक अस्पताल में ले गए और डॉक्टर ने कहा कि उसकी मांसपेशियां कमजोर हैं और फिजियोथेरेपी का सुझाव दिया। बाद में कोई प्रगति नहीं होने पर हम दूसरे अस्पताल में गए। वहां उसकी आनुवंशिक परीक्षण किया गया और उसके माध्यम से, हमें उनकी बीमारी के बारे में पता चला।

डॉक्टर ने ज़ोल्गेन्स्मा इंजेक्शन का सुझाव दिया, जिसकी कीमत लगभग 17.5 करोड़ रुपये है, जो हमारी पहुंच से बाहर है। हम क्राउडफंडिंग के माध्यम से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी हो रास्ता संभव है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अन्य बच्चों की तरह चले और लंबी उम्र जिए। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारे बेटे की जान बचाने के लिए जो भी संभव हो दान करें। नरेश से पहले सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी भी बेटे के लिए मदद की गुहार लगा चुकी है।

#WATCH | Police Sub Inspector Naresh Sharma says, " Our son did not start crawling even after he was 8 months old. So we took him to a hospital in Jaipur and doctor said that he has weak muscles and suggested physiotherapy. Later we went to another hospital as there was no… https://t.co/I4HBubLxWhpic.twitter.com/tB6djZmdDJ