स्पाइसजेट को DCGA ने जारी की कारण बताओ नोटिस, विमान के सुरक्षा मार्जिन में गिरावट से जुड़ा है मामला

Highlights गत 19 जून से अब तक स्पाइसजेट के विमानों में तकनीकी खामी की सात घटनाएं हो चुकी हैं। स्पाइसजेट पिछले तीन साल से घाटे में चल रही है।

नई दिल्ली: नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमानन कंपनी स्पाइसजेट को अपने विमान के सुरक्षा मार्जिन में गिरावट के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल, मंगलवार को स्पाइसजेट के लिए एक और कठिन दिन रहा क्योंकि एयरलाइन की दिल्ली-दुबई उड़ान को ईंधन संकेतक में खराबी के कारण कराची की ओर मोड़ दिया गया और इसकी कांडला-मुंबई उड़ान को बीच हवा में विंडशील्ड में दरार आने के बाद महाराष्ट्र की राजधानी में प्राथमिकता के आधार पर उतारा गया।

DGCA (Directorate General of Civil Aviation) issues show-cause notice to SpiceJet in connection with the degradation of safety margins of its aircraft. pic.twitter.com/eD5r0vPSk0