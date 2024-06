South Chunav Exit Poll Result: दक्षिण भारत की 130 सीट, एनडीए को 38 और इंडिया ब्लॉक को 60 सीटें जीतने का अनुमान!, देखें आंकड़ें

Highlights South Chunav Exit Poll Result Live Updates:आंध्र प्रदेश में, जहां वर्तमान में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) का शासन है। South Chunav Exit Poll Result Live Updates: इंडिया टीवी-सीएनएक्स ओपिनियन पोल के अनुसार, इंडिया ब्लॉक को 60 सीटें जीतने का अनुमान है। South Chunav Exit Poll Result Live Updates: लोकसभा और विधानसभा चुनावों के आधिकारिक नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे।

South Chunav Exit Poll Result Live Updates: देश में लोकसभा चुनाव 7 चरण में संपंन्न हुआ। मतगणना 4 जून को है। इस बीच एग्जिट पोल रिजल्ट आ रहा है। इंडिया टीवी-सीएनएक्स ओपिनियन पोल मार्च की भविष्यवाणी है। 4 मार्च 2024 को प्रकाशित इंडिया टीवी-सीएनएक्स ओपिनियन पोल के अनुसार, इंडिया ब्लॉक को 60 सीटें जीतने का अनुमान है, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को दक्षिण भारत की 130 सीटों में से 38 सीटें जीतने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश में, जहां वर्तमान में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) का शासन है।

ओपिनियन पोल का अनुमान है कि सत्तारूढ़ पार्टी 15 सीटें जीत सकती है, जबकि तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) कुल 25 लोकसभा सीटों में से 10 सीटें जीत सकती है। एग्जिट पोल की भविष्यवाणियां आज जारी हो रही है। आंध्र प्रदेश लोकसभा और विधानसभा चुनावों के आधिकारिक नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे।

