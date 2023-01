नामीबिया के बाद अब दक्षिण अफ्रीका से भारत आएंगे चीते, दोनों देशों बीच हुआ समझौता, जानें कब से शुरू होगा प्रोजेक्ट

Highlights करीब 70 साल पहले चीता जैसी बिल्ली की विशाल प्रजाति भारत से विलुप्त हो गई थी। पिछले साल नामीबिया से पहली बार स्थानांतरित किए जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने फ्रीकी चीतों को भारत में स्थानांतरित करने के लिए भारत के साथ एक समझौता किया है। ये चीते भी उन्हीं चीतों के साथ रखे जाएंगे जिन्हें नामीबिया से लाया गया था।

केप टाउन: पिछले साल नामीबिया से पहली बार स्थानांतरित किए जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने अगले 10 वर्षों में और अफ्रीकी चीतों को भारत में स्थानांतरित करने के लिए भारत के साथ एक समझौता किया है। रॉयटर्स के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण विभाग ने गुरुवार को यह घोषणा की। करीब 70 साल पहले चीता जैसी बिल्ली की विशाल प्रजाति भारत से विलुप्त हो गई थी।

नामीबिया से 5,000 मील (8,000 किमी) की यात्रा के बाद सितंबर में मध्य भारत के कूनो नेशनल पार्क में आठ रेडियो कॉलर वाले अफ्रीकी चीतों को छोड़ा गया था। जानकारी के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण विभाग ने कहा, "फरवरी 2023 में 12 चीतों का प्रारंभिक जत्था दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया जाएगा।" ये चीते भी उन्हीं चीतों के साथ रखे जाएंगे जिन्हें नामीबिया से लाया गया था।

