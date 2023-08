WATCH: श्रीनगर पहुंचीं सोनिया गांधी, निगीन झील में बोट राइड का उठाया आनंद

Highlights श्रीनगर में सोनिया गांधी का राहुल गांधी के साथ बैठक करने का भी कार्यक्रम है खबर है कि राहुल गांधी ने निगीन झील पर स्थित एक हाउसबोट में रहने का विकल्प चुना है जबकि परिवार के शनिवार को रैनावारी इलाके के एक होटल में स्थानांतरित होने की उम्मीद है

श्रीनगर: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर पहुंचीं, जहां उन्होंने निगीन झील के शांत पानी में नाव की सवारी की। एएनआई ने बताया कि यह यात्रा उनके यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा है, इस दौरान उनका राहुल गांधी के साथ बैठक करने का भी कार्यक्रम है। इससे पहले शुक्रवार को पीटीआई ने पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के हवाले से खबर दी थी कि राहुल गांधी ने निगीन झील पर स्थित एक हाउसबोट में रहने का विकल्प चुना है, जबकि परिवार के शनिवार को रैनावारी इलाके के एक होटल में स्थानांतरित होने की उम्मीद है।

विशेष रूप से, यह होटल पिछले संबंधों के कारण गांधी परिवार के लिए भावनात्मक महत्व रखता है। दो रात रुकने के बाद, उनकी गुलमर्ग घूमने की योजना है। हालाँकि, नेता ने स्पष्ट किया कि परिवार की यात्रा में कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता या व्यस्तता शामिल नहीं है। पीटीआई ने एक पार्टी नेता के हवाले से बताया कि राहुल की बहन प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के भी इस जोड़ी में शामिल होने की संभावना है।

