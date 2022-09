भारत जोड़ो यात्रा को सोनिया गांधी ने बताया भारतीय राजनीति के लिए परिवर्तनकारी क्षण, कहा- संगठन के लिए संजीवनी का करेगी काम

Highlights सोनिया गांधी ने कहा कि यह गौरवशाली विरासत वाली हमारी महान पार्टी के लिए ऐतिहासिक अवसर है। सोनिया गांधी अपने मेडिकल चेकअप के लिए विदेश में हैं। कन्याकुमारी में कांग्रेस की एक सभा के साथ 'भारत जोड़ो' यात्रा की औपचारिक शुरुआत हुई।

कन्याकुमारी:कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पार्टी की 'भारत जोड़ो यात्रा' को 'भारतीय राजनीति के लिए परिवर्तनकारी क्षण' बताया और इसे शुरू करने में अपनी असमर्थता पर खेद जताया। बता दें कि इस समय सोनिया गांधी अपने मेडिकल चेकअप की वजह से विदेश में हैं। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने बुधवार को 'भारत जोड़ो यात्रा' की शुरुआत की।

वहीं, सोनिया गांधी ने 'भारत जोड़ो यात्रा' के लिए एक संदेश में कहा कि मैं इसमें पूरी भावना के साथ भाग लूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि 'भारत जोड़ो यात्रा' कांग्रेस के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, विश्वास है कि हमारे संगठन में फिर से एक नई ऊर्जा का संचार होगा। कांग्रेस जैसी शानदार विरासत वाली हमारी महान पार्टी के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है। मुझे विश्वास है कि हमारे संगठन का कायाकल्प होगा।

अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने आगे कहा कि यह भारतीय राजनीति में एक परिवर्तनकारी क्षण भी है। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रतिभागियों को बधाई दी, जो लगभग 3,600 किलोमीटर लंबी पूरी पदयात्रा पूरी करेंगे। बताते चलें कि कन्याकुमारी में कांग्रेस की एक सभा के साथ 'भारत जोड़ो' यात्रा की औपचारिक शुरुआत हुई। राहुल गांधी और 118 अन्य 'भारत यात्री' गुरुवार को विधिवत पैदल मार्च की शुरुआत करेंगे।

Kanniyakumari | It gives me great joy to begin #BharatJodoYatra from this beautiful place. The national flag represents the religion & language of every single person living in this country. They (BJP & RSS) think that this flag is their personal property:Congress MP Rahul Gandhi pic.twitter.com/zgh5W8yBTL