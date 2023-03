राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ने लगाया विदेशी धरती पर देश को बदनाम करने का आरोप, कहा- उन्होंने SC और EC का अपमान किया

Highlights विदेश में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को लेकर भाजपा हमलावर रुख अपनाए हुए है। गांधी पर इस बार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हमला बोलते हुए नजर आईं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की प्रधानमंत्री के लिए नफरत अब देश के लिए नफरत है।

नई दिल्ली: विदेश में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हमलावर रुख अपनाए हुए है। इसी क्रम में गांधी पर इस बार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हमला बोलते हुए नजर आईं। ईरानी ने कहा, "उन्होंने विदेशी धरती पर देश को बदनाम किया। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जैसी संस्थाओं का अपमान किया।"

I want to ask Rahul Gandhi, you said abroad that you do not have the right to speak at any university in the country. If so, in 2016, when the slogan 'Bharat tere tukde honge' was raised at a university in Delhi, you backed it, what was that? : Union Minister Smriti Irani pic.twitter.com/zYnED7z0AL