अरविंद केजरीवाल पर फिर निशाना साधती नजर आईं स्मृति ईरानी, कहा- किए थे 10 सवाल, किसी का नहीं दिया जवाब

Highlights ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के सहयोगियों से नकदी और सोने की आश्चर्यजनक बरामदगी की। केजरीवाल ने मंगलवार को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी खासकर दिल्ली और पंजाब की सरकार के पीछे हैं।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल किया कि क्या उन्हें अभी भी लगता है कि सत्येंद्र जैन निर्दोष हैं। उन्होंने केजरीवाल से दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को पढ़ने के लिए भी कहा। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, "मैंने (दिल्ली के सीएम) अरविंद केजरीवाल से 1 जून को 10 सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया।"

I want to ask Arvind Kejriwal, did he check Delhi High Court's order which stated that Satyendar Jain had gathered Rs 16 crores through shell companies and hawala operators?: Union Minister Smriti Irani pic.twitter.com/wpmzUGTnMz