पश्चिम बंगाल: दिवाली के जश्न में खलल डाल सकता है ‘सितरंग’ तूफान, इन इलाकों में हो सकती है मूसलाधार बारिश

Highlights ‘सितरंग’ तूफान के कारण पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इस तूफान के चलते राज्य के कई जिलों में बारिश हो सकती है। यह बारिश दिवाली जैसे पर्व में भी खलल डाल सकती है।

कोलकाता:पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सहित दक्षिणी जिलों में सोमवार की सुबह हल्की बारिश हुई और उत्तर बंगाल की खाड़ी में उठे ‘सितरंग’ तूफान के तट के करीब आने से दिन में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके मद्देनजर दिवाली के जश्न में खलल पड़ने का खतरा पैदा हो गया है।

मौसम विभाग के मुताबिक तूफान 25 अक्टूबर की तड़के बांग्लादेश के तिकोणा और संद्वीप के बीच तट से टकराएगा। विभाग ने बताया कि तूफान सोमवार की सुबह सागर द्वीप से लगभग 430 किलोमीटर दक्षिण केंद्रित था।

Cyclone 'Sitrang' is moving north-northeastwards at a speed of 15kmph during last 6hrs. It's expected to intensify further into a severe cyclonic storm during next 12hrs &continue its movement;likely to cross Bangladesh coast b/w Tinkona Island& Sandwip early morning tomorrow:IMD pic.twitter.com/2L5KQZ8eUg

मौसम विज्ञान कार्यालय ने बताया कि ‘सितरंग’ तूफान की गति और बढ़ेगी और यह गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है।

ऐसे में सोमवार को दक्षिणी 24 परगना, उत्तरी 24 परगना और मिदनापुर जैसे तटीय जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है और 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती है। हवा की गति 110 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। उन्होंने बताया कि इस तूफान की वजह से उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में मंगलवार को भी मूसलाधार बारिश जारी रहने का अनुमान है।

Cyclonic storm “SITRANG” over EC and adjoining areas of WC & NW BoB near lat 17.80N and long 88.60E, 430 km south of Sagar Island and 580 km S-SW of Barisal. To move N-NE and intensify further into a SCS in next 12 hours. To cross Bangladesh coast 25th October early morning: IMD pic.twitter.com/FJUdU6f3U4