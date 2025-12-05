SIR Update 2025: वोटर लिस्ट में कैसे चेक करें अपना E-EPIC नंबर और नाम, इन स्टेप्स को करें फॉलो

SIR Update 2025: इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2025 वोटर लिस्ट के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) शुरू किया है। यह एक सालाना प्रोसेस है जिसका मकसद यह पक्का करना है कि हर एलिजिबल नागरिक की वोटर जानकारी सही, अपडेटेड और सरकारी रिकॉर्ड में ठीक से दर्ज हो। इस स्पेशल रिविजन के जरिए, लोग चेक कर सकते हैं कि उनका नाम 2025 वोटर लिस्ट में है या नहीं, अपनी जानकारी में कोई भी गलती ठीक कर सकते हैं, और अपना डिजिटल वोटर कार्ड (e-EPIC) डाउनलोड कर सकते हैं।

अब आइए जानें कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन कैसे काम करता है, यह क्यों जरूरी है, और आप वोटर लिस्ट में अपना नाम जल्दी और आसानी से कैसे चेक कर सकते हैं।

इसके अलावा, SIR इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया के ऑफिशियल वोटर सर्विस पोर्टल के जरिए अपना e-EPIC ऑनलाइन डाउनलोड करने का एक आसान और सुविधाजनक तरीका भी देता है।

2025 वोटर लिस्ट के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) को समझना

स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, आने वाले 2025 चुनावों से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के तहत, कमीशन उन वोटर्स को जोड़ता है जो हाल ही में वोट देने के लायक बने हैं, पुराने या गलत रिकॉर्ड हटाता है, और मौजूदा डेटा में मिली गलतियों को ठीक करता है। इससे यह पक्का होता है कि वोटर लिस्ट सही है और रजिस्टर्ड वोटर्स की मौजूदा आबादी को दिखाती है।

जिन नागरिकों को अपने नाम, पते या उम्र में गलती मिलती है, वे अपनी जानकारी ठीक करने के लिए SIR फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं हैं, वे भी इस प्रोसेस से अपना नाम जुड़वा सकते हैं। SIR फॉर्म में बेसिक पर्सनल डिटेल्स की जरूरत होती है, और वेरिफिकेशन के बाद, अपडेटेड जानकारी रिवाइज़्ड वोटर लिस्ट का हिस्सा बन जाती है। यह 2025 में निष्पक्ष, पारदर्शी और आसान चुनावों के लिए जरूरी है।

e-EPIC का इस्तेमाल करके अपना वोटर ID ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें

ऑफिशियल वोटर सर्विस पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाएं।

अपने मोबाइल नंबर से साइन इन करें।

लॉग इन करने के लिए आपके फ़ोन पर भेजा गया OTP डालें।

अब, डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके अपना e-EPIC डाउनलोड करें।

अपना EPIC नंबर या वोटर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डालें।

स्क्रीन पर दिखाई गई जानकारी को कन्फ़र्म करें। अपने डिवाइस में अपना e-EPIC सेव करने के लिए

डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करें।

अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, तो उसका प्रिंट आउट ले लें।

ECI वेबसाइट से 2025 वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें:

इंडिया के इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

वह सेक्शन खोलें जहां आप E-Roll PDF एक्सेस कर सकते हैं।

लिस्ट से अपना राज्य चुनें।

अपना जिला चुनें।

अपना असेंबली चुनाव क्षेत्र चुनें।

अपने पोलिंग स्टेशन के लिए फाइनल वोटर लिस्ट (PDF) डाउनलोड करें।

PDF खोलें और लिस्ट में अपना नाम सर्च करें।

वेरिफाई करें कि 2025 में आसानी से वोटिंग पक्का करने के लिए आपकी डिटेल्स सही हैं।

वोटर्स के लिए SIR वोटर लिस्ट क्यों जरूरी है?

SIR वोटर लिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस की नींव का काम करती है, यह पक्का करती है कि हर योग्य नागरिक चुनाव में हिस्सा ले सके। यह डुप्लीकेट एंट्री हटाती है, उन वोटर्स को हटाती है जो कहीं और चले गए हैं या मर गए हैं, और यह पक्का करती है कि पहली बार वोट देने वालों के नाम लिस्ट में सही तरीके से जोड़े जाएं।

एक सही और अपडेटेड वोटर लिस्ट चुनाव के दिन किसी भी गड़बड़ी को रोकने में मदद करती है। इससे वोटर के नाम छूटने या गलत होने की शिकायत करने का चांस कम हो जाता है। इसलिए, 2025 के इलेक्शन में वोट देने के लिए रिवीजन पीरियड के दौरान SIR फॉर्म भरना बहुत जरूरी है।

SIR वोटर लिस्ट ऑनलाइन डाउनलोड करें

अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के ऑफ़िस जाएं, क्योंकि यहीं पुरानी वोटर लिस्ट और पिछली वोटर लिस्ट की फ़िज़िकल कॉपी रखी जाती हैं।

अपने साथ ज़रूरी डिटेल्स रखें, जैसे आपका पूरा नाम, आपके माता-पिता का नाम, आपके घर का पिछला पता, आपके पोलिंग स्टेशन की डिटेल्स, और आपकी उम्र या जन्म का साल (2003 के हिसाब से)।

इलेक्शन ऑफ़िस के स्टाफ़ से बात करें और उन्हें बताएं कि आपको 2003 के SIR वोटर रिकॉर्ड का एक्सेस चाहिए।

अपनी जानकारी दें ताकि वे आपके एरिया की सही वोटर लिस्ट ढूंढ सकें।

जब आपको 2003 का रिकॉर्ड मिल जाए, तो ऑफ़िसर से मदद लें और अपना या अपने परिवार का नाम कन्फ़र्म करें। अगर आपको फोटोकॉपी या लिखकर कन्फर्मेशन चाहिए, तो स्टाफ को बताएं, और वे अपने उपलब्ध तरीकों के हिसाब से आपकी मदद करेंगे।

