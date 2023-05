कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार ने पिछली सरकार द्वारा किसी भी विभाग को जारी किए गए धन को रोकने का निर्देश दिया

Highlights कर्नाटक में सिद्धरमैया के नेत़ृत्व में बनी कांग्रेस सरकार एक्शन मोड में कर्नाटक सरकार ने एक आदेश पारित किया है पिछली सरकार द्वारा किसी बोर्ड, निगम या विभाग को जारी किए गए धन को रोकने का निर्देश दिया गया

बेंगलुरु: कर्नाटक में सिद्धरमैया के नेत़ृत्व में बनी कांग्रेस सरकार कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में आ गई है। इसी क्रम में कर्नाटक सरकार ने एक आदेश पारित किया है जिसमें लंबित कार्यों को रोकने का निर्देश दिया गया है। पिछली सरकार द्वारा किसी बोर्ड, निगम या विभाग को जारी किए गए धन को रोकने का निर्देश दिया गया है। सिद्धरमैया के नेत़ृत्व में बनी कांग्रेस सरकार ने निर्णय लिया है कि पिछली भाजपा सरकार द्वारा घोषित की गई ऐसी परियोजनाएं जिन पर काम शुरू नहीं हुआ है उन्हें रोक दिया जाए।

Karnataka govt orders to stop the release of funds and payments to any orders given by the previous govt in any department including boards/corporations along with ordering to stop all pending works which haven’t started yet.