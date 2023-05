आज दिल्ली जाएंगे सिद्धारमैया और शिवकुमार, कांग्रेस आलाकमान संग मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की संभावना

By मनाली रस्तोगी | Published: May 24, 2023 11:28 AM

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार बुधवार शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां उनके कांग्रेस आलाकमान से मिलकर राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार और मौजूदा मंत्रियों को विभागों के आवंटन पर चर्चा करने की संभावना है।

(फाइल फोटो)

