"भारत माता की जय बोलना अब सुरक्षित नहीं": कर्नाटक में बीजेपी समर्थकों पर बेरहमी से चाकू से हमला, देखें वीडियो

कर्नाटक के मंगलुरु से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां "भारत माता की जय" चिल्लाने पर दो युवकों की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर घटना का वीडियो साझा किया और कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए दावा किया कि उसके शासन में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है।

वीडियो में एक भीड़ को दो लोगों का पीछा करते हुए दिखाया गया है जो स्कूटर पर सवार होकर "भारत माता की जय" चिल्ला रहे थे।

भाजपा ने दावा किया कि घटना में जिन पीड़ितों पर हमला किया गया, वे भाजपा कार्यकर्ता थे और उनकी पहचान हरीश अंचन और नंदकुमार के रूप में की गई है। पार्टी ने यह भी उल्लेख किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का जश्न मना रहे थे, जो रविवार (9 जून) को आयोजित किया गया था। रविवार की रात, दो भाजपा कार्यकर्ता एक सफेद स्कूटर पर सवार होकर एक इलाके में जा रहे थे, जहां भारी भीड़ मौजूद थी।

जब वे भीड़ के पास पहुंचे, तो उन्होंने "भारत माता की जय" के नारे लगाए और मौके से भागने का प्रयास किया। वीडियो में सवार भगवा पगड़ी और दुपट्टा पहने हुए दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ताओं के नारे लगाने पर भीड़ उग्र हो गई और गुस्से में उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही भीड़ उनका पीछा करना शुरू करती है, वीडियो ख़त्म हो जाता है। बीजेपी ने दावा किया है कि नारा लगाने पर एक खास धर्म की भीड़ ने उन पर बेरहमी से चाकू से वार किया।

भाजपा ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर वीडियो साझा किया और कहा, "ऐसा लगता है जैसे कर्नाटक में तुगलक युग वापस आ गया है, जहां 'भारत माता की जय' चिल्लाना अब सुरक्षित नहीं है। सिद्धारमैया के नेतृत्व में भरत के प्रति बढ़ती नफरत बेहद चिंताजनक है।"

उन्होंने आगे कहा, "भाजपा कार्यकर्ता हरीश अंचन और नंदकुमार, जो मंगलुरु में पीएम मोदी की चुनावी जीत का जश्न मना रहे थे और 'भारत माता की जय' के नारे लगा रहे थे, अबूबक्कर, बशीर, सिद्दीक, मोनू और 20 अन्य लोगों ने बेरहमी से चाकू मार दिया।"

